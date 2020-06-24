Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.06.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|19.06
|637.5 (6.0; 84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|18.06
|13 830.0 (5.0)
|-
|19.06
|32 444.0 (5.0)
|94 616.0 (6.0; 7)
|22.06
|32 048.0 (5.0)
|-
Данные НБУ