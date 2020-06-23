Финансовые новости
- |
- 23.06.20
- |
- 09:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дешевеет 23 июня после роста до максимума с середины апреля
09:20 23.06.2020 |
Цены на золото во вторник утром демонстрируют коррекционное снижение после активного роста в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.48 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,13%, или на 2,25 доллара - до 1763,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,75% - до 17,767 доллара за унцию.
Во вторник на рынке присутствует некоторое коррекционное снижение после того, как в ходе предыдущего торгового дня на опасениях второй волны коронавируса цена на золото подскочила до максимума с 13 апреля.
Кроме того, инвесторы находятся в ожидании экономической статистики из еврозоны. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозируют, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июне вырос до 42,4 пункта с уровня мая в 31,9 пункта.
"Мы наблюдаем небольшую фиксацию прибыли в ожидании данных PMI. Позитивные данные могут изменить настроение и оказать дополнительную поддержку V-восстановлению", - отметил аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело МН17: адвокаты россиянина затягивают процесс, просят расследовать «другие версии»
|Дилемма Омеляна. Кого еще НАБУ начнет обвинять в помощи бизнесу
|Оман-2. Куда опять пропал Зеленский
|Не «Пшонка в юбке»: Почему у Зеленского могут потерять доверие к Венедиктовой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Прибыль банков в мае резко уменьшилась и составила почти 4 млрд гривен
|Золото дешевеет 23 июня после роста до максимума с середины апреля
|Доллар 23 июня слабо колеблется на фоне неопределенности в торговых отношениях США и КНР
|Джим Роджерс: биткоин не обеспечен оружием, поэтому упадет до нуля
|Биржи АТР растут 23 июня после комментариев Трампа по торговой сделке с Китаем
|Индексы США 22 июня продемонстрировали рост, несмотря на увеличение случаев COVID-19
Это интересно
|Экс-глава Mt.Gox: Крейг Райт либо вор, либо мошенник
|Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки
|Массовая слежка за пользователями Google Chrome показала слабое место в безопасности
|Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E
|Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти
|Аналитики: электромобили убыточны для автопроизводителей, но прогноз благоприятный
|Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса