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Доллар 23 июня слабо колеблется на фоне неопределенности в торговых отношениях США и КНР
09:16 23.06.2020 |
Курс доллара во вторник утром показывает слабую разнонаправленную динамику к иене и евро на фоне вернувшейся неопределенности в торговых отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 EET курс доллара к иене рос до 107,16 иены со 106,87 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1267 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1258 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 97,04 пункта.
В центре внимания участников рынка во вторник торговые отношения США и Китая. Советник Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил в эфире телеканала Fox News, что президент решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне предположений в США о китайском происхождении коронавируса. Наварро отметил, что "сделка прекращена".
Однако сам Трамп позднее опроверг сообщения о расторжении сделки. Президент США написал в своем Twitter, что "торговая сделка с Китаем в полной сохранности".
"Рыночные колебания подчеркивают, насколько рынок обеспокоен возможным ухудшением отношений между США и Китаем", - сказала агентству Рейтер рыночный стратег Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио Аяко Сера (Ayako Sera).
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