Джим Роджерс: биткоин не обеспечен оружием, поэтому упадет до нуля

Легендарный инвестор Джим Роджерс сравнил первую криптовалюту с азартной игрой и предрек ее исчезновение из-за силового вытеснения властей, которые не допустят то, что находится вне их контроля. Подробности приводит Cointelegraph.

Бывший партнер Джорджа Сороса по-прежнему считает, что цена биткоина в итоге опустится до нуля. Схожие заявления он делал незадолго до достижения криптовалютой исторического максимума на подступах к $20 000 в ноябре 2017 года. Тогда он сказал, что биткоин «выглядит и пахнет» как пузырь.

«Те, кто использует криптовалюты, полагают, что они умнее правительств. Так и есть. Но у них есть то, чего нет у криптовалют. Оружие. Без вооруженного влияния у криптовалют нет будущего», - отметил он.

Роджерс сомневается в наличии у цифровых валют внутренней стоимости, поэтому относит их к азартным играм, а не к инвестициям:

«Несколько лет назад они вообще не существовали, но в мгновение ока стали стоить в 100 и 1000 раз дороже. Очевидно, что это пузырь».

Несмотря на скепсис, инвестор убежден, что со временем деньги будут полностью переведены в цифровую форму, указывая на Китай:

«Все расчеты ведутся с помощью электронных денег в смартфоне. Это становится привычным ходом вещей. Но важно понимать, они находятся под контролем властей. Те, что находятся вне их контроля, не будут приниматься как деньги».

Напомним, экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах написал, что Дональд Трамп выразил свое неприятие биткоину еще в мае 2018 года.



