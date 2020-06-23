Вывод средств иностранцами 22 июня компенсировался продажей валюты «Нафтогазом»

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Новая неделя началась новым снижением курса доллара на межбанке: 22 июня он потерял 6 копеек и остановился в рамках 26,66-26,67 грн/$. Наличные цены упали сразу на 4-10 копеек. Средний курсовой диапазон на продаже "американца" оказался в рамках 26,75-26,86 грн/$, на покупке - 26,50-26,60 грн/$.

Курс евро на мировом рынке двигался в разные стороны. После закрытия в пятницу на уровне $1,1205/€, сегодняшняя торговля шла в рамках $1,1207-1,1266/€, а к вечеру скорректировалась на $1,1247/€. Главной новостью на западных рынках стал коронавирус. Все обсуждали воскресный отчет университета Джонса Хопкинса: о том, что за сутки в США было выявлено свыше 32 тысяч новых случаев заражения COVID-19 и почти 600 человек скончались. А данные немецкого института Роберта Коха говорят, что в среднем один инфицированный человек заражает сразу троих.

Больше всего в мире опасаются усиления карантинных мер. Поэтому фондовые рынки Азии и Европы сегодня снижались, а цены на золото (как на актив-убежище) подрастали: на нью-йоркской бирже Comex они прибавили почти 1% ($15,95) и вышли на $1768,35 за тройскую унцию (31,1 грамма). На пике торгов расценки вообще достигали $1788,95/тр. унцию - максимальное значение с 13 апреля. Но после немного откатились.

На наличном рынке Украины цены на евро после этого снизились на 5 копеек: средняя стоимость на продаже евровалюты людям находилась в рамках 30,0-30,20 грн/€, а на покупке - 29,50-29,70 грн/€.

Валютная торговля на нашем межбанке была не очень масштабной: общий объем заключенных сделок сократился со $104 млн до $96 млн. Однако шла достаточно живо.

"Начинался день в узком курсовом диапазоне, с осторожного приценивания и игры выдержек покупателей/продавцов. Но ситуацию достаточно быстро разрядил Нацбанк, который дважды выкупал доллар - по 26,68 грн/$ и по 26,66 грн/$. Это подтолкнуло банки к более активным действиям", - описал "Стране" настроения директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.

По подсчетам финансистов, сначала НБУ выкупил $20 млн, а затем до $10 млн. После того как чиновники закончили скупать доллар, на межбанк вышел "Ситибанк", который, как известно, закупает валюту для иностранцев, выводящих свои капиталы из гривневых облигаций внутреннего госзайма. По разным оценкам, он приобрел порядка $10-15 млн.

Из-за этого безналичный курс поднялся к 26,68-26,7 грн/$1. А после этого с продажами валюты появился НАК "Нафтогаз" (через госбанки), который начал продавать доллар на более высоких позициях, но к завершению торгов опустил цены до 26,66-26,67 грн/$.

Довольно витиеватый сценарий, но в целом оптимальный для небольших продаж НАК "Нафтогаз".

Кстати, сегодня казначеи отметили возобновление продаж иностранцами гривневых ОВГЗ. В пятницу те взяли паузу и даже немного прикупили новых гособлигаций. Однако сегодня пришел отчет НБУ о сокращении гривневого портфеля нерезидентов на 98,6 млн грн (до 97,8 млрд грн). Средняя стоимость краткосрочных облигаций находится на уровне 10% годовых, и от них снова избавляются.

"Если говорить о завтрашнем размещении новых выпусков ОВГЗ, то пока рынок ждет небольших объемов - на несколько миллиардов гривен. Хотя после предварительной заявки Минфин поставил лимиты по 500 млн грн на краткосрочные выпуски (3-6 месяцев), но предложит рынку широкую линейку бумаг - всего 6 выпусков", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.