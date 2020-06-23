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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22.06.2020
12:15 22.06.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22 июня 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|26,6852
|Земельный капитал
|26,7702
|Укрстройинвестбанк
|26,6500
|Приватбанк
|26,7800
|Банк инвестиций и сбережений
|26,6500
|OTP Bank
|26,8000
|Креди Агриколь
|26,6400
|Банк Сич
|26,8000
|Приватбанк
|26,6200
|Креди Агриколь
|26,8000
|Форвард банк
|26,6000
|Правекс
|26,8000
|Правекс
|26,6000
|Укрстройинвестбанк
|26,8000
|Окси банк
|26,6000
|Форвард банк
|26,8000
|Банк Сич
|26,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,8300
|OTP Bank
|26,6000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,8500
|Укрэксимбанк
|26,5500
|Окси банк
|26,8500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5251
|Ощадбанк
|26,8600
|Ощадбанк
|26,5200
|Укрэксимбанк
|26,8600
|ТАСкомбанк
|26,5000
|ТАСкомбанк
|26,9000
|Альфа-банк
|26,4500
|Альфа-банк
|26,9500
|Украинский Капитал
|26,0000
|Украинский Капитал
|27,2000
|Проминвестбанк
|26,0000
|Проминвестбанк
|27,5000
, показать изменения за день
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Приватбанк
|29,8500
|Правекс
|29,9000
|OTP Bank
|29,8500
|Приватбанк
|30,0000
|Земельный капитал
|29,8047
|Креди Агриколь
|30,0300
|Укрстройинвестбанк
|29,8000
|Банк Сич
|30,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,0500
|Креди Агриколь
|29,7200
|Укрстройинвестбанк
|30,0500
|Форвард банк
|29,7000
|Форвард банк
|30,0500
|Правекс
|29,7000
|Окси банк
|30,1000
|Банк Сич
|29,6500
|Земельный капитал
|30,1271
|Окси банк
|29,6000
|OTP Bank
|30,1500
|Укрэксимбанк
|29,5800
|Ощадбанк
|30,1500
|ТАСкомбанк
|29,5500
|Райффайзен Банк Аваль
|30,1800
|Альфа-банк
|29,5000
|Альфа-банк
|30,2000
|Ощадбанк
|29,4500
|Укрэксимбанк
|30,2800
|Проминвестбанк
|29,4000
|ТАСкомбанк
|30,4500
|Райффайзен Банк Аваль
|29,3255
|Украинский Капитал
|31,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|31,5000
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