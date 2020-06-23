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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.06.20
10:03 22.06.2020 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|19.05
|6.6357
|6.0708
|20.05
|6.8773
|6.4168
|21.05
|6.5058
|6.4450
|22.05
|6.8227
|25.05
|6.6542
|6.7814
|26.05
|6.6036
|6.3076
|27.05
|6.4750
|6.2470
|28.05
|6.4346
|6.0836
|29.05
|6.4505
|01.06
|6.5200
|5.9397
|02.06
|6.5393
|5.8529
|03.06
|6.4917
|5.8993
|04.06
|7.7722
|5.8751
|05.06
|6.6250
|6.5789
|09.06
|8.2571
|6.3770
|10.06
|7.4917
|6.0433
|11.06
|7.5125
|5.7739
|12.06
|6.6857
|5.0890
|15.06
|6.1000
|5.1399
|16.06
|6.9646
|5.0046
|17.06
|7.5714
|5.089
|18.06
|6.1000
|5.0661
|19.06
|6.2458
|5.2144
Данные НБУ.Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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