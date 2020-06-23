Финансовые новости
- |
- 23.06.20
- |
- 04:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 22 июня торгуется разнонаправленно к евро и иене на неопределенности вокруг коронавируса
13:10 22.06.2020 |
Курс доллара в понедельник днем торгуется без единой динамики к евро и иене на неопределенных перспективах распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.49 EET курс евро к доллару рос до 1,1219 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1175 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 106,94 иены со 106,87 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 97,36 пункта.
В понедельник внимание участников торгов снова сместилось на распространение коронавируса в мире. В воскресенье были обнародованы данные университета Джонса Хопкинса, согласно которым более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено за сутки в США, почти 600 человек скончались. Кроме того, по опубликованным тогда же данным немецкого института Роберта Коха, базовый коэффициент репродукции коронавируса в Германии, показывающий скорость его распространения в популяции, приблизился к трем, что означает, что один инфицированный заражает в среднем почти трех человек.
"Валютные рынки начинают неделю в тихой обстановке, и, возможно, вызов для них будет заключаться в способности спокойно реагировать на ежедневные колебания новых случаев коронавируса в США", - написали стратеги ING, мнение которых приводит агентство Рейтер.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оман-2. Куда опять пропал Зеленский
|Не «Пшонка в юбке»: Почему у Зеленского могут потерять доверие к Венедиктовой
|Война на Донбассе. Недельные итоги артиллерийского «пинг-понга»
|Судить «шахтеров на танках». Как у Зеленского собираются отделять честных жителей ОРДЛО от пособников оккупантов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вывод средств иностранцами 22 июня компенсировался продажей валюты «Нафтогазом»
|Немецкая компания Wirecard «потеряла» почти 2 млрд евро
|Доля отечественных поставщиков вооружения в ВСУ возрастет до 90%
|Депозитные ставки для физлиц 22.06.20
|Доллар 22 июня торгуется разнонаправленно к евро и иене на неопределенности вокруг коронавируса
|Справочный курс гривны 22 июня понижен на 4,79 коп до 26,673 грн/$1
Это интересно
|Экс-глава Mt.Gox: Крейг Райт либо вор, либо мошенник
|Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки
|Массовая слежка за пользователями Google Chrome показала слабое место в безопасности
|Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E
|Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти
|Аналитики: электромобили убыточны для автопроизводителей, но прогноз благоприятный
|Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса