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Золото дорожает 22 июня на опасениях вокруг коронавируса
08:49 22.06.2020 |
Цены на золото в понедельник утром растут из-за опасений в связи с увеличением числа зараженных COVID-19 в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,92%, или на 16,15 доллара - до 1769,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,41% - до 18,102 доллара за унцию.
Золото, традиционно считающее более надежным активом во времена экономической неопределенности, сохраняет свою привлекательность у инвесторов на фоне продолжающегося активного роста числа заболевших коронавирусом в мире.
Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 180 тысячах случаях заболевания в воскресенье, причем по состоянию на 22 июня, по данным Университета Джона Хопкинса, по всему миру было зарегистрировано почти 9 миллионов случаев заболевания.
"Общее неприятие риска помогает рынку, мы видим давление на валюты... и на рынки акций. В целом, есть опасения по поводу увеличения уровня заражения... рынок обеспокоен перспективами роста, и это, конечно, благоприятно для золота", - прокомментировал агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).
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