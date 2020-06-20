НБУ на текущей неделе - с 15 по 19 июня - купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов

Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, на этой неделе НБУ не проводил интервенций по продаже валюты, а только пополнял международные резервы и выкупил 110 млн долл.

С начала года объем покупки Нацбанком валюты превышает объем ее продажи на 497,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 22 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,72 грн/долл., то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.