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Сумма вкладов в банках-участниках Фонда гарантирования выросла за время карантина на 5,7%
16:59 19.06.2020 |
С начала карантина объем вкладов украинцев в банках, которые являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вырос на 28,7 млрд грн, или на 5,7%.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
"Объем вкладов украинцев в банках, которые являются участниками Фонда гарантирования, увеличился с начала введения карантина в Украине на 28,7 млрд грн, или на 5,7%", - говорится в сообщении.
По состоянию на 1 июня 2020 года общая сумма средств на депозитах и текущих счетах физических лиц составила 529,8 млрд грн.
«Наши ожидания относительно возможного оттока депозитов в связи с пандемией коронавирусной инфекции не оправдались. Значительного оттока средств из депозитов в этот период не было, наоборот объем вкладов с начала года даже вышел в плюс», - рассказала директор департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Елена Дещеня.
С начала введения общенационального карантина были только незначительные колебания объема вкладов как в национальной, так и иностранной валютах. Так, во 2-ю и 3-ю декады марта отмечен умеренный отток средств в гривне, а в апреле произошло сокращение объема депозитов в иностранной валюте. С начала ослабления карантинных мер наблюдался рост потребности населения в наличных гривневых денежных средствах - их отток был зафиксирован во 2-й декаде мая. Однако эти явления были краткосрочными и на общую положительную тенденцию не повлияли. Объем вкладов быстро восстановился и с начала года увеличился на 55,4 млрд грн, или 11,7%.
Такая положительная динамика сохраняется с прошлого года. На сегодняшний день прирост суммы вкладов за первые 5 месяцев текущего года уже превышает темпы роста по итогам всего 2019 года. Тогда этот показатель составлял 36,1 млрд грн, или 8,2%.
Как известно, участниками Фонда гарантирования вкладов являются 74 банка, то есть все банки в Украине, кроме АО «Ощадбанк».
Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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