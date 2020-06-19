Экс-глава Mt.Gox: Крейг Райт либо вор, либо мошенник

Крейг Райт поставил себя в безвыходное положение, заявив о принадлежности ему кошелька с украденными биткоинами биржи Mt.Gox. Об этом бывший CEO площадки Марк Карпелес рассказал Cointelegraph.

В начале этого года Райт предоставил суду список из 16 404 биткоин-адресов, которые он назвал своими. 12 июня Карпелес обнаружил, что один из этих кошельков связан со взломом биткоин-биржи Mt.Gox. На нем до сих пор хранится почти 80 000 BTC (~$760 млн).

Спустя несколько дней Райт заявил, что не имеет отношения ко взлому биржи и приобрел эти биткоины в 2011 году.

В интервью Cointelegraph Марк Карпелес вновь подтвердил, что на адресе 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF хранятся биткоины, украденные с Mt.Gox.

«Это было подтверждено в 2011 году, соответствующие записи до сих пор являются частью публичных документов», - отметил он.

Карпелес также назвал возможную причину попадания этого кошелька в список Райта и добавил, что ситуация для «самопровозглашенного Сатоши» не закончится ничем хорошим.

«Если честно, я думаю, Райт просто пытается использовать этот адрес в качестве доказательства того, что он - ранний пользователь биткоина с кучей BTC. Это поместило его в трудную ситуацию, где он либо вор (если продолжит настаивать на владении кошельком), либо мошенник (если признает факт обмана)».

Эксперт по кибербезопасности Ким Нильссон, потративший месяцы на детальное изучение серии взломов Mt.Gox, опроверг версию Райта о покупке этих биткоинов. По его данным, вся сумма была переведена с кошелька биржи, полностью его опустошив.

Напомним, в конце мая один из указанных Райтом адресов «пробудился», несмотря на его заявление о потере ключей доступа. Позже со 145 адресов из списка было разослано и подписано сообщение с обвинением его в мошенничестве и лжесвидетельствовании.



