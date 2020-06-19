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Справочный курс гривны 19 июня понижен на 5,66 коп до 26,7209 грн/$1
12:32 19.06.2020 |
Национальный банк 19 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 5.66 коп. до 26.7209 UAH/USD.
|Показатель
|18.06.20
|19.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7775
|26.7209
|0.211
Данные: НБУ
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