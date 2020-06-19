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Иена укрепляется к доллару 19 июня на беспокойстве вокруг коронавируса
08:54 19.06.2020 |
Курс иены растет к доллару в пятницу утром, инвесторы отдают предпочтение более надежной японской валюте на фоне растущего беспокойства вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 EET курс доллара к иене снижался до 106,81 иены со 106,96 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1214 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1202 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 97,38 пункта.
Рост заболеваемости коронавирусом во многих штатах США на этой неделе, наряду с ростом числа госпитализаций влияют на настроения инвесторов и побуждают их отдавать предпочтение более надеждой японской валюте.
"Эта ситуация на рынках может потенциально продлиться до начала следующей недели, поскольку инвесторы продолжают производить переоценку рисков второй волны COVID-19 в сравнении с прогрессом в разработке вакцин", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Maybank.
Курс евро тем временем растет в ожидании инвесторам видеосаммита лидеров стран Евросоюза, на котором они обсудят параметры создаваемого в ЕС антикризисного фонда. Ранее ЕК представила предложения по формированию фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро.
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