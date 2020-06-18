Финансовые новости
- |
- 18.06.20
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 18 июня колеблется к иене, снижается к евро на рисках новой волны COVID
14:24 18.06.2020 |
Курс доллара колеблется к иене и опускается к евро в четверг днем, рынки оценивают риски второй волны коронавируса в мире на фоне статистики по росту случаев заражения в США и Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.47 EET курс евро к доллару рос до 1,1256 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1243 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 106,98 иены со 107 иен на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 97,03 пункта.
"Похоже, что есть борьба между теми, кто оптимистичен по поводу восстановления экономики и продолжения ослабления карантинных мер в большей части мира, и теми, кто обеспокоен второй волной заражений коронавирусом", - приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика JFD Group Хараламбоса Писуроса (Charalambos Pissouros).
В Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19 на оптовом рынке "Синьфади". При этом в городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера. Отмечается также рост числа случаев заражения в нескольких штатах США.
Иена традиционно считается более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков. При этом безопасным активом считается и американский доллар, друг к другу американская и японская валюты показывают слабую динамику.
Позднее в четверг состоится заседание Банка Англии. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Также ожидается, что регулятор увеличит объем дальнейшего выкупа активов с рынка как минимум на 100 миллиардов фунтов стерлингов для дальнейшего повышения ликвидности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сергей Фурса: Депутаты сделали шаг для разрушения сотрудничества с Международным Валютным Фондом
|Вредная нагрузка. Зачем президент поручил СБУ гоняться за фурами по дорогам
|«Противоречит меморандуму с МВФ»: комитет Рады не поддержал обновленную программу правительства
|Кумулятивный заряд. Каких акций протеста нужно бояться Зеленскому в ближайшее время
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 18 июня колеблется к иене, снижается к евро на рисках новой волны COVID
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 17.06.20
|Справочный курс гривны 18 июня понижен на 1,19 коп до 26,7775 грн/$1
|Биржи АТР в основном снизились на рисках новой волны коронавируса
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.06.20
|Остаток средств на корсчетах банков 18.06.20
Это интересно
|Apple получила патент на групповые фотопортреты на расстоянии
|Peugeot 308 обзавёлся виртуальной панелью приборов
|Официальные аксессуары для PlayStation 5 включают камеру и 3D-наушники
|Sony представила новую PlayStation. Чего ждать от легендарной консоли?
|Осторожно с установкой. Платёжный сервис Google Pay пока не работает на Android 11
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства