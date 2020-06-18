Финансовые новости
- |
- 18.06.20
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 17.06.20
12:54 18.06.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 17 июня.
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|15.06
|12 357.0 (5.0)
|-
|16.06
|15 012.0 (5.0)
|-
|17.06
|13 990.0 (5.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сергей Фурса: Депутаты сделали шаг для разрушения сотрудничества с Международным Валютным Фондом
|Вредная нагрузка. Зачем президент поручил СБУ гоняться за фурами по дорогам
|«Противоречит меморандуму с МВФ»: комитет Рады не поддержал обновленную программу правительства
|Кумулятивный заряд. Каких акций протеста нужно бояться Зеленскому в ближайшее время
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 18 июня колеблется к иене, снижается к евро на рисках новой волны COVID
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 17.06.20
|Справочный курс гривны 18 июня понижен на 1,19 коп до 26,7775 грн/$1
|Биржи АТР в основном снизились на рисках новой волны коронавируса
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.06.20
|Остаток средств на корсчетах банков 18.06.20
Это интересно
|Apple получила патент на групповые фотопортреты на расстоянии
|Peugeot 308 обзавёлся виртуальной панелью приборов
|Официальные аксессуары для PlayStation 5 включают камеру и 3D-наушники
|Sony представила новую PlayStation. Чего ждать от легендарной консоли?
|Осторожно с установкой. Платёжный сервис Google Pay пока не работает на Android 11
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства