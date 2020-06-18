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Справочный курс гривны 18 июня понижен на 1,19 коп до 26,7775 грн/$1
12:36 18.06.2020 |
Национальный банк 18 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1.19 коп. до 26.7775 UAH/USD.
|Показатель
|17.06.20
|18.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7656
|26.7775
|0.045
Данные: НБУ
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