Цена на золото 18 июня стабильна на фоне ситуации с коронавирусом

Цены на золото в четверг утром не показывают ярко выраженной динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают следить за распространением коронавируса в мире и его влиянием на экономику.

По состоянию на 8.50 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,07%, или на 1,2 доллара - до 1736,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,19% - до 17,742 доллара за унцию.

Золото, традиционно считающееся безопасным активом во времена экономической неопределенности, в целом сохраняет свою привлекательность, поскольку число случаев заражения коронавирусом в мире снова растет.

Введение ограничений на поездки в Пекине, чтобы остановить локальную вспышку, а также увеличение числа случаев COVID-19 в нескольких штатах США стерло прежнюю уверенность в восстановлении мировой экономики, что привело к снижению финансовых рынков и оказало поддержку золоту.

В Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19 на оптовом рынке "Синьфади". По данным на утро четверга, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 21 новый случай коронавируса и трех бессимптомных носителей. В больницах города находятся 158 человек с COVID-19. В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия.