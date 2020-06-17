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Кабмин отменил лимит по программе льготных кредитов для малого и среднего бизнеса
18:15 17.06.2020 |
Кабинет министров внес изменения в госпрограмму «Доступные кредиты 5-7-9%».
Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 17 июня.
Как пояснил министр финансов Сергей Марченко, речь идет об очередных изменениях в программу льготных кредитов "5-7-9%" с целью расширения доступа предпринимателей к финансированию.
"Изменения касаются смягчения условий к обязательной прибыльности действующего бизнеса, снятия ограничений в части направлений использования средств, полученных субъектом предпринимательской деятельности, недопущения обеспечения обязательств субъекта предпринимательства по кредиту залогом имущественных прав по договору банковского вклада, снятия ограничения в отношении максимальной суммы кредита, приведения формулы расчета базовой процентной ставки в соответствие с уровнем операционных расходов банков", - уточнил глава Минфина.
По просьбе министра юстиции Дениса Малюськи документ принят с доработкой в трехдневный срок.
Как сообщалось, по данным Фонда развития предпринимательства, по состоянию на 10 июня банки получили 24 720 заявок по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", 3 500 клиентов подали пакет документов для участия в программе, а получили кредиты всего 605 из них на общую сумму 361,04 млн грн.
Кабмин 29 апреля расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%", увеличив лимит для предоставление кредитов на рефинансирование существующей задолженности малого и среднего бизнеса.
Заемщики получили возможность рефинансировать свои действующие кредиты по ставке 3%, 5%, 7% или 9% годовых (в зависимости от категории кредита) на срок до 5 лет.
При этом было установлено, что получить кредит с целью рефинансирования задолженности по кредитам, предоставленным украинскими банками, могут предприниматели с годовым доходом до 10 млн евро, тогда как в рамках госпрограммы другие кредиты предоставляются предпринимателям с годовым доходом до 100 млн грн.
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