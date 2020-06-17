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Депозитные ставки для физлиц 17.06.20
17:24 17.06.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 июня 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|9.93
|0.88
|0.36
|6 мес.
|10.17
|1.02
|0.57
|9 мес.
|10.21
|1.02
|0.69
|12 мес.
|10.42
|1.36
|0.76
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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