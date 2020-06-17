НБУ заключил с ЕБРР первый валютный своп в размере $30 млн

Национальный банк Украины (НБУ) заключил первый валютный своп с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), на котором предоставил ЕБРР 798 млн грн и получил от него $30 млн сроком на месяц с возможностью пролонгации, сообщается на странице регулятора в Facebook в среду.

"Своп с ЕБРР – это очередной шаг, который мы делаем для оживления кредитования и поддержки бизнеса. Валюта от ЕБРР пополнила наши международные резервы, а ЕББР получил от нас гривневый эквивалент этой суммы, чтобы направить его на финансирование украинского бизнеса, который понес потери во время коронакризиса", – сообщил зампредправления НБУ Олег Чурий, которого цитирует пресс-служба.

Он добавил, что этот ресурс может использоваться как на поддержание ликвидности и пополнение оборотных средств, так и на торговое финансирование предприятий.

По словам Чурия, регулятор ведет переговоры о заключении валютного свопа еще одной международной финансовой организацией.

Как сообщалось, 7 мая ЕБРР и НБУ подписали документы о свопе "доллар-гривня" в размере $500 млн с целью увеличения доступности финансирования в гривне для местных компаний, на которые негативно повлияла пандемия коронавируса.

Отмечалось, что выдача финансирования в гривне позволит ограничить соответствующие валютные риски.

Ранее сообщалось, что ЕБРР запустил программу реагирования на связанный с коронавирусом кризис и посткризисного восстановления. Ожидается, что на это будут направлены все инвестиции банка в течение 2020-2021 годов в размере до EUR21 млрд.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине и уже взял на себя обязательства по предоставлению почти EUR15 млрд в рамках 466 проектов по всей стране.