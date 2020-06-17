Финансовые новости
- |
- 17.06.20
- |
- 22:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ключевым вызовом для Украины является способность проводить реформы – Fitch
13:22 17.06.2020 |
Программа stand by Международного валютного фонда (МВФ) обеспечит стране необходимое финансирование, однако сохраняется риск серьезного замедления и прекращения реформ, констатируется в комментарии международного рейтингового агентства Fitch во вторник.
"Ключевая задача, стоящая перед администрацией Зеленского, состоит в том, чтобы обновить свои реформаторские полномочия с потенциально растущими политическими издержками", – отмечено в релизе агентства.
Fitch указывает, что программа МВФ демонстрирует стремление международных партнеров и других заинтересованных стейкхолдеров защитить макроэкономические и фискальные достижения в Украине от коронавирусного шока и предотвратить срыв реформ.
Тем не менее, из-за внутриполитических факторов потребовалось время, чтобы достичь соглашения с Фондом, отмечает агентство.
"Популярность президента Зеленского, большинство правящей партии в Раде и присутствие в правительстве технократов и политиков, выступающих за реформы, обеспечили благоприятный фон после выборов в июле прошлого года. Но видимое сопротивление реформам со стороны заинтересованных кругов, в том числе олигархов, впечатляющая фрагментация президентской партии в Раде и быстрая смена ключевых позиций Кабмина повлияли на динамику реформ, ослабили ключевые законы, такие как реформа сельхозземель, и рискуют создать политическую неопределенность", – описывает ситуацию Fitch.
По его мнению, предсказуемый регулярный прогресс по выполнению программы stand by уменьшит риск рефинансирования и сохранит недавние улучшения в структуре государственного долга в валюте и сроках погашения, а также повысит перспективы восстановления экономики путем устранения ограничений на частные инвестиции, таких как слабое верховенство права.
"Цели программы в целом соответствуют приоритетам правительства. Но риски реализации остаются высокими, о чем свидетельствует недавнее представление в Конституционный суд депутатов, в том числе некоторых членов фракции партии президента, о банковском законе - недавней важной реформе", – отмечает Fitch.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шмыгаль предложил назначить министром образования бывшего депутата от Партии регионов
|Верховный Суд разрешил оспорить конфискацию средств окружения Януковича на $1,5 миллиарда
|Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля
|Амнезия Шабунина, или Почему «антикоррупционер» боится собственных желаний
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Комитет Рады одобрил создание ВСК по деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ
|Кабмин отменил лимит по программе льготных кредитов для малого и среднего бизнеса
|Депозитные ставки для физлиц 17.06.20
|Moody's вслед за суверенным повысило рейтинги 6 украинских банков и пересмотрело прогноз на «позитивный»
|НБУ заменит индекс UIIR новым индикатором стоимости денег на межбанковском кредитном рынке UONIA
|НБУ заключил с ЕБРР первый валютный своп в размере $30 млн
Это интересно
|Официальные аксессуары для PlayStation 5 включают камеру и 3D-наушники
|Sony представила новую PlayStation. Чего ждать от легендарной консоли?
|Осторожно с установкой. Платёжный сервис Google Pay пока не работает на Android 11
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства
|Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США