Финансовые новости
- |
- 17.06.20
- |
- 22:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 17 июня понижен на 3,36 коп до 26,7656 грн/$1
12:32 17.06.2020 |
Национальный банк 17 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 3.36 коп. до 26.7656 UAH/USD.
|Показатель
|16.06.20
|17.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.732
|26.7656
|0.126
Данные: НБУ
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шмыгаль предложил назначить министром образования бывшего депутата от Партии регионов
|Верховный Суд разрешил оспорить конфискацию средств окружения Януковича на $1,5 миллиарда
|Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля
|Амнезия Шабунина, или Почему «антикоррупционер» боится собственных желаний
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Комитет Рады одобрил создание ВСК по деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ
|Кабмин отменил лимит по программе льготных кредитов для малого и среднего бизнеса
|Депозитные ставки для физлиц 17.06.20
|Moody's вслед за суверенным повысило рейтинги 6 украинских банков и пересмотрело прогноз на «позитивный»
|НБУ заменит индекс UIIR новым индикатором стоимости денег на межбанковском кредитном рынке UONIA
|НБУ заключил с ЕБРР первый валютный своп в размере $30 млн
Это интересно
|Официальные аксессуары для PlayStation 5 включают камеру и 3D-наушники
|Sony представила новую PlayStation. Чего ждать от легендарной консоли?
|Осторожно с установкой. Платёжный сервис Google Pay пока не работает на Android 11
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства
|Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США