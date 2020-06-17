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Доллар стабилен 17 июня на фоне позитивной статистики из США и заявлений главы ФРС
09:18 17.06.2020 |
Курс доллара в среду утром не показывает ярко выраженную динамику к другим основным мировым валютам на фоне позитивной статистики из США, дающей надежду на скорое восстановление экономики, и комментариев главы Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.54 EET курс доллара к иене опускался до 107,25 иены со 107,32 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1275 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1263 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,01%, до 96,97 пункта.
Во вторник статистика показала, что розничные продажи в США в мае оказались намного лучше, чем ожидалось. Показатель подскочил в месячном выражении на 17,7%, компенсировав тем самым рекордное падение апреля. После выхода этих данных американская валюта стала активно укрепляться - индекс доллара поднялся до отметки 97,24 пункта.
Однако позднее глава Федрезерва США Джером Пауэлл высказал предостережение, заявив, что полного восстановления экономики США не произойдет, пока не будет уверенности в том, что эпидемия коронавируса взята под контроль. В результате доллар растерял вечерний рост и завершил торги около уровня предыдущего закрытия.
"Участники рынка с осторожностью смотрят на то, насколько критическим будет воздействие любой второй волны заражений на экономику", - сказал агентству Рейтер аналитик State Street Bank Казушиге Кайда (Kazushige Kaida).
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