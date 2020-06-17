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Цена на золото коррекционно снижается 17 июня после роста в предыдущий торговый день
09:12 17.06.2020 |
Цены на золото в среду утром снижаются, на рынке металлов присутствует некоторая коррекция после роста в ходе торгов вторника, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.28 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,05%, или на 0,85 доллара - до 1735,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,25% - до 17,608 доллара за унцию.
Позитивные экономические данные из США и оптимистичные результаты испытаний препарата от COVID-19 подняли аппетит инвесторов к более рискованным активам, тем самым снизив привлекательность золота, традиционно считающегося более безопасным активом во времена экономической неопределенности.
Розничные продажи в США подскочили на рекордные 17,7% в мае, превысив ожидаемое аналитиками увеличение на 8%, и подтверждают мнение, что рецессия в США может скоро закончиться.
При этом поддержку ценам на металл оказывают сохраняющиеся опасения второй волны коронавируса. Новые вспышки были зафиксированы в Пекине, а в США во вторник число новых заражений достигло рекордных значений в шести штатах. Участники рынка также пристально следят за геополитической напряженностью во всем мире после того, как Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи, установленное в пограничном городе.
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