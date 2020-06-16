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Депозитные ставки для физлиц 16.06.20
16:47 16.06.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 июня 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|R3 мес.
|9.84
|0.84
|0.36
|6 мес.
|10.20
|1.00
|0.56
|9 мес.
|10.48
|1.38
|0.79
|12 мес.
|10.53
|1.39
|0.82
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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