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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 16.06.20

16:47 16.06.2020 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 июня 2020 г.



 UAH
 USD
 EUR
R3 мес. 9.84 0.84 0.36
6 мес. 10.20 1.00 0.56
9 мес. 10.48 1.38 0.79
12 мес. 10.53 1.39 0.82

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
 

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