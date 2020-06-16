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Банкам запретили требовать штрафы за просроченные на карантине кредиты — Рада приняла закон
13:26 16.06.2020 |
Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон «О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)».
За соответствующий законопроект № 3297 16 июня проголосовали 334 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.
Закон направлен на защиту субъектов хозяйствования от начисления в период карантина и в 30-дневный период после завершения карантина штрафов и пени по кредитам (займам).
Для этого предусмотрено внести дополнения в Хозяйственный кодекс Украины. Так, в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом министров на всей территории Украины и в тридцатидневный период после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодавцем (заимодавцем), заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя (заимодавца) неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.
Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас в Украине продолжается адаптивный карантин до 22 июня.
24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.
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