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Справочный курс гривны 16 июня понижен на 12,74 коп до 26,8487 грн/$1
12:22 16.06.2020 |
Национальный банк 16 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 11.67 коп. до 26.732 UAH/USD.
|Показатель
|15.06.20
|16.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8487
|26.732
|0.435
Данные: НБУ
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