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Доллар 16 июня не показывает определенной динамики в отсутствие новых факторов риска
08:47 16.06.2020 |
Курс доллара во вторник утром показывает слабую разнонаправленную динамику по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы оценивают заявления Федрезерва США и ожидают экономическую статистику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 EET курс доллара к иене рос до 107,5 иены со 107,31 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1338 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1322 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,18%, до 96,53 пункта
Инвесторы оценивают заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о планах покупок "диверсифицированного портфеля корпоративных облигаций". Как сообщил регулятор, программа призвана поддержать ликвидность рынка и обеспечить доступность кредитов для крупных работодателей.
Это заявление несколько улучшило настроения инвесторов и повысило аппетит к более рисковым валютам. Кроме того, решение ФРС снизило опасения по поводу второй волны коронавируса.
Глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill) отметил агентству Рейтер, что любые заявления Федрезерва способны оказать сильное влияние на настроения на мировых рынках. "Кажется, это лишь подтверждает тот факт, что вы не должны и не можете бороться с ФРС, здесь все действительно следует из этого", - считает аналитик.
Позднее во вторник участники рынка также ожидают макростатистику из Европы и США. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) обнародует окончательные данные инфляции в стране за май. А министерство торговли США опубликует статистику объема розничных продаж в США в мае.
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