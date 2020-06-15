Доллар слабо дорожает к евро и иене 15 июня на ожиданиях по ситуации с коронавирусом

Курс доллара в понедельник днем несколько поднимается к иене и евро, инвесторы оценивают данные статистики по случаям заражения коронавирусом в мире, которая вызывает опасения по поводу второй волны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.44 EET курс евро к доллару опускался до 1,1249 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1254 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,35 иены со 107,34 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,16%, до 97,17 пункта.

Мировая статистика по заражениям коронавирусом вызывает у рынков опасения по поводу второй волны. В Китае, с которого началось распространение коронавируса, выявлен новый очаг в городе Фэнтай, на оптовом рынке "Синьфади". Ситуация в США также показывает неблагоприятную динамику: в субботу в стране было зарегистрировано более 25 тысяч новых случаев, в то время как все больше штатов сообщают о рекордах по количеству зараженных.

Трейдеры также оценивают статистику по еврозоне. Согласно официальным данным, профицит внешнеторгового баланса региона в апреле сократился сильнее ожиданий — до 2,9 миллиарда евро с 28,2 миллиарда в марте, в то время как прогноз предполагал снижение до 15,9 миллиарда евро.

Позднее на текущей неделе рынки ожидают заседания Банка Японии и Банка Англии. Трейдеры оценивают, какие шаги могут предпринять регуляторы после встреч Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США.