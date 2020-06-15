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Справочный курс гривны 15 июня понижен на 12,74 коп до 26,8487 грн/$1
12:31 15.06.2020 |
Национальный банк 15 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 12.74 коп. до 26.8487 UAH/USD.
|Показатель
|12.06.20
|15.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7213
|26.8487
|0.477
Данные: НБУ
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