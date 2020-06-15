Финансовые новости
- |
- 15.06.20
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.06.20
11:47 15.06.2020 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|12.05
|6.9438
|6.4248
|13.05
|7.4467
|6.2211
|14.05
|7.3867
|6.0519
|15.05
|7.8571
|6.1591
|18.05
|8.8500
|5,8789
|19.05
|6.6357
|6.0708
|20.05
|6.8773
|6.4168
|21.05
|6.5058
|6.4450
|22.05
|6.8227
|25.05
|6.6542
|6.7814
|26.05
|6.6036
|6.3076
|27.05
|6.4750
|6.2470
|28.05
|6.4346
|6.0836
|29.05
|6.4505
|01.06
|6.5200
|5.9397
|02.06
|6.5393
|5.8529
|03.06
|6.4917
|5.8993
|04.06
|7.7722
|5.8751
|05.06
|6.6250
|6.5789
|09.06
|8.2571
|6.3770
|10.06
|7.4917
|6.0433
|11.06
|7.5125
|5.7739
|12.06
|6.6857
|5.0890
Данные НБУ.Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|КИУ: половина «Слуг народа» в Раде – миллионеры
|Обыски с конфискацией. Зачем Украина пообещала МВФ превратить Антимонопольный комитет в монстра
|Витренко vs Коболев и Коломойский. Что случилось в Укрнафте? Послесловие
|Война на Донбассе. Как оккупанты в ОРДЛО готовятся к летнему обострению на фронте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 15.06.20
|Доллар слабо дорожает к евро и иене 15 июня на ожиданиях по ситуации с коронавирусом
|Биржи АТР 15 июня закрылись падением до 5% из-за опасений новой волны заражений COVID-19
|Справочный курс гривны 15 июня понижен на 12,74 коп до 26,8487 грн/$1
|Аналитики JPMorgan: биткоин «в основном положительно» прошел первый стресс-тест
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.06.20
Это интересно
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства
|Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США
|Представлен электрический хэтчбек Fiat 500
|Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
|Выбран новый руководитель бренда Volkswagen
|OnePlus и Oppo рекомендуют умерить ожидания по поводу подэкранных камер