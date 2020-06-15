Аналитики JPMorgan: биткоин «в основном положительно» прошел первый стресс-тест

Мартовский обвал биткоина стал первым стресс-тестом для ведущей криптовалюты, который она сдала «в основном положительно». Такое мнение высказали стратеги крупнейшего банка США JPMorgan Chase, сообщает Bloomberg.

Николаос Панигирцоглу и Джошуа Янгер изложили его в отчете под названием «Криптовалюта берет свой первый стресс-тест: золото, пирит или что-то среднее?». Во времена золотой лихорадки минерал пирит, из-за внешнего сходства с драгоценным металлом, получил прозвище «золото дураков».

По их словам, поведение цены биткоина указывает, что криптовалюту продолжают использовать как спекулятивный актив, а не в качестве средства обмена или сохранения стоимости.

Биткоин все более соотносится с такими рисковыми активами, как акции. Во время обвала в марте цена BTC была волатильной, но это же имело место и для традиционных классов активов, отметили аналитики.

Они указали на позитивные стороны поведения актива во время мартовской паники:

* цена монеты не сильно отличалась от уровней внутренней стоимости, а значит лишь ненадолго опускалась ниже стоимости майнинга;

* было немного признаков перетока ликвидности в пределах класса активов, когда инвесторы стремились найти убежище в более безопасных и ликвидных частях криптовалютного рынка. Но большинство криптовалют падало одновременно - корреляция на рынке выросла за последние несколько месяцев.

«Это говорит о том, что доказательств динамики панического побега или даже многоуровневого распределения материального качества среди криптовалют не много даже во время кризиса в марте», - полагают стратеги JPMorgan.

Они также подчеркнули, что рыночная структура биткоина оказалась более устойчивой, чем у валют, акций, казначейских облигаций и золота.







