Золото коррекционно дешевеет 15 июня после роста на 3% на прошлой неделе

Цены на золото в понедельник утром умеренно снижаются в рамках коррекции после значительного роста на предыдущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.04 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,67%, или на 11,6 доллара - до 1725,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,68% - до 17,198 доллара за унцию.

В понедельник цены на золото корректируются после того, как по итогам прошедшей недели стоимость металла выросла на 3,2%. При этом поддержку котировкам оказывают опасения по поводу второй волны коронавируса, которые снизили аппетит инвесторов к более рискованным активам.

После нескольких недель почти без новых случаев заражения, в Китае был выявлен новый очаг коронавируса в городе Фэнтай, на оптовом рынке "Синьфади". В субботу рынок был временно закрыт после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус. В субботу власти города сообщили, что за сутки по итогам массового тестирования удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с рынком.

"В экономике дела идут плохо, мы снова видим COVID-19 и низкие процентные ставки, я думаю, золото останется в цене", - считает аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.