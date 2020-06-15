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Иена растет к доллару 15 июня на уходе инвесторов от риска
09:24 15.06.2020 |
Курс иены растет к доллару в понедельник утром на фоне роста спроса на более надежную японскую валюту из-за опасений возможного начала второй волны COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.48 EET курс доллара к иене снижался до 107,12 иены со 107,34 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару опускался до 1,1241 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1254 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 97,25 пункта.
В понедельник отмечается отказ от рисковых настроений на мировых рынках на фоне резкого роста новых случаев заражения коронавирусом, что может свидетельствовать о начале второй волны его распространения. На этом фоне на валютном рынке трейдеры отдают предпочтение иене в паре с долларом.
В Китае, с которого началось распространение коронавируса, выявлен новый очаг в городе Фэнтай, на оптовом рынке "Синьфади". В субботу рынок был временно закрыт после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус. В субботу власти города сообщили, что за сутки по итогам массового тестирования удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с рынком.
Кроме того, в США в субботу было зарегистрировано более 25 тысяч новых случаев, в то время как все больше штатов сообщают о рекордах по количеству зараженных. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев.
Мировая экономика только начала восстановление после того, как пандемия остановила деловую активность в начале этого года. Еще одна крупная вспышка может потрясти финансовые рынки, которые в последнее время росли в надежде на восстановление экономики.
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