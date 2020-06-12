НБУ на этой неделе сократил выкуп валюты на межбанке в 10 раз - до $40 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 9 по 12 июня купил на межбанковском валютном рынке $40 млн, что в 10,3 раза меньше, чем неделей ранее ($410,7 млн), свидетельствуют данные центробанка, обнародованные на его сайте в пятницу.

Согласно им, во вторую неделю июня Нацбанк на межбанке только покупал валюту и провел все интервенции по единому курсу.

В целом с начала года центробанк приобрел в резервы $3,18 млрд, а продал - $2,79 млрд, в частности, в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, тогда как в апреле купил $723,3 млн, продал - $44,5 млн, а в мае купил $660,6 млн.

