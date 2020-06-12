Финансовые новости
- |
- 12.06.20
- |
- 18:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
МВФ заложил в прогнозы по Украине на 2020г среднегодовой курс 30 грн/$1
Номинальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году сократится до 3,908 трлн грн, или до $130,3 млрд, что выводит на среднегодовой курс 30 грн/$1.
Такой прогноз Международного валютного фонда (МВФ) содержится в опубликованным им материалах в связи с выделением Украине новой программы stand by.
МВФ напоминает, что в 2019 году ВВП Украины вырос до 3,975 трлн с 3,561 трлн в 2018 году, а в долларах – до $154,7 млрд со $130,9 млрд при укреплении среднегодового курса гривни до 25,7 грн/$1 с 27,2 грн/$1.
По оценкам Фонда, в следующем году среднегодовой курс гривни укрепится до 28,9 грн/$1, а в 2022 году – до 28,6 грн/$1, после чего три года будет стабильным на уровне 28,7 грн/$1.
В этих материалах МВФ также дал прогноз реального ВВП Украины на 2023-205 гг. По мнению его экспертов, после спада в этом году на 8,2% и восстановления в 2021-м на 1,1% и в 2022-м на 3%, в 2023 году рост украинской экономики ускорится до 3,4%, в 2024-м – до 3,8%, в 2025-м – до 4%.
Инфляция после скачка с 4,1% в прошлом году до 7,7% в этом снизится до 5,9% в следующем, до 5,2% – в 2022 году и до 5,1% – в 2023 году, затем стабилизируется на уровне 5%.
С начала текущего года, согласно данным Нацбанка, средний курс гривни составил около 25,9 грн/$1.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Буславец предложила запретить использование газа на ТЭС вместо угля
|Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО
|Кабмин предложил сократить количество районов в 3 раза
|Лучшая инвестиционная няня: Правление ПриватБанка вызывают на допрос из-за отказа платить Суркисам $250 млн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 12.06.20
|НБУ на этой неделе сократил выкуп валюты на межбанке в 10 раз - до $40 млн
|МВФ заложил в прогнозы по Украине на 2020г среднегодовой курс 30 грн/$1
|Доллар 12 июня торгуется разнонаправленно к евро и иене на ожиданиях по восстановлению экономики
|Биржи АТР 12 июня закрылись падением в пределах 2% вслед за снижением рынков США
|Суд отказал Коломойскому в блокировании сотрудничества НБУ и «Приватбанка» с международными советниками
Это интересно
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США
|Представлен электрический хэтчбек Fiat 500
|Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
|Выбран новый руководитель бренда Volkswagen
|OnePlus и Oppo рекомендуют умерить ожидания по поводу подэкранных камер
|Visionox представила первое в мире решение для создания смартфонов с подэкранными камерами
|Уникальная функция Android 10 пришла на ПК. В Google Chrome заработали «Автоматические субтитры»