Доллар 12 июня торгуется разнонаправленно к евро и иене на ожиданиях по восстановлению экономики

Курс доллара к иене и евро в пятницу утром не показывает единой динамики, рынки оценивают риски второй волны заболевания коронавирусом и влияние от ослабления карантинных ограничений и мер поддержки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.25 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1329 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1297 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 107,2 иены со 106,85 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 96,58 пункта.

В четверг доллар, напротив, в основном дешевел к иене, но дорожал к евро. Фондовые рынки в предыдущую торговую сессию были склонны к волатильности, что привело к падению индексов Европы на 4-5%, США - на 5-7%, а японская иена, как более надежный актив, дорожала к доллару.

Внимание рынков также сохраняется на рисках второй волны заболевания коронавирусом. Это может продолжить сдерживать мировую экономику, которая, как прогнозируют эксперты, покажет снижение в текущем году, но вернется к росту в 2021 году.

Аналитики при этом оценивают текущую рыночную динамику как коррекционную в рамках более глобального тренда восстановления.

"Мы все еще видим хорошие шансы для нового роста фондовых рынков и связанных с риском активов, а для надежных активов - будущих распродаж", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика JFD Group Хараламбоса Писуроса.