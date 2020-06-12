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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 12.06.2020
11:59 12.06.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 12 июня 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|26,6000
|Правекс
|26,7000
|Укргазбанк
|26,5700
|Укрстройинвестбанк
|26,7000
|Глобус
|26,5500
|Форвард банк
|26,7000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,5500
|Укргазбанк
|26,7300
|Укрстройинвестбанк
|26,5000
|Банк Сич
|26,7500
|Приватбанк
|26,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,7500
|Банк Сич
|26,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,7500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,4550
|Укрэксимбанк
|26,7500
|Форвард банк
|26,4500
|Ощадбанк
|26,7800
|Укрэксимбанк
|26,4500
|Глобус
|26,8000
|Альфа-банк
|26,4500
|ТАСкомбанк
|26,8000
|Ощадбанк
|26,4200
|Приватбанк
|26,8097
|ТАСкомбанк
|26,4000
|Альфа-банк
|27,1000
|Украинский Капитал
|26,0000
|Украинский Капитал
|27,2000
|Проминвестбанк
|26,0000
|Проминвестбанк
|27,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|29,9500
|Укрстройинвестбанк
|30,0000
|Укргазбанк
|29,9000
|Укргазбанк
|30,1800
|Глобус
|29,9000
|Правекс
|30,2000
|Форвард банк
|29,8500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,2500
|ТАСкомбанк
|29,8500
|Банк Сич
|30,3000
|Правекс
|29,8500
|Ощадбанк
|30,3000
|Укрэксимбанк
|29,8000
|Укрэксимбанк
|30,3000
|Альфа-банк
|29,8000
|Форвард банк
|30,3000
|Укрстройинвестбанк
|29,7500
|Приватбанк
|30,3030
|Приватбанк
|29,7000
|Райффайзен Банк Аваль
|30,3800
|Банк Сич
|29,7000
|Глобус
|30,5000
|Проминвестбанк
|29,4000
|Альфа-банк
|30,7000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,3255
|ТАСкомбанк
|30,7000
|Ощадбанк
|29,2000
|Украинский Капитал
|31,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|31,5000
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