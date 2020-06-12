Украина воздержится от введения новых валютных ограничений в период действия программы с МВФ

Украина воздержится от введения новых валютных ограничений в период действия программы stand by (SBA) Международного валютного фонда, говорится в письме о намерениях, подписанном президентом, премьером, главами Минфина и Нацбанка Украины и обнародованном Фондом в четверг.

"На протяжении всего периода действия SBA Украина не будет вводить или усиливать валютные ограничения, вводить или модифицировать мультивалютную практику, а также не будет вводить или усиливать импортные ограничения по причинам платежного баланса, или заключать двусторонние платежные соглашения, которые не соответствуют статье восьмой устава Фонда", - говорится в документе.

В то же время власти Украины просили одобрить сохранение ограничений на обмен и мультивалютную практику, несовместимые с восьмой статьей устава МВФ, которые до сих пор не отменены из-за трудностей с платежным балансом.

