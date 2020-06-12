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Пользователь Ethereum заплатил рекордные $2,6 млн за отправку $134
22:49 11.06.2020 |
По данным блокчейн-обозревателя Etherscan, некий участник сети второй по капитализации криптовалюты заплатил майнинг-пулу SharkPool 10 668 ETH (~$2,6 млн) в качестве комиссии за транзакцию в 0,55 ETH ($133,71).
В сети Ethereum зафиксировали новый максимум по уплаченным за день комиссиям на отметке 534,24 ETH. Предыдущий рекорд был зафиксирован во время падения рынка 13 марта - тогда показатель составил 347,55 ETH.
Учитывая 6000 сделок всего за четыре дня после создания счета, эксперты издания TrustNodes усомнились в том, что его обладателем выступает какой-то пользователь. Такая активность не характерна для большинства участников экосистемы.
Они выдвинули гипотезу, что адресом управляет некий бот, который не задействован в связке с горячим кошельком биржи. Даже после вызвавшей переполох операции с комиссией в 10,7 тысяч ETH на его балансе остается 46 тысяч ETH (более $11 млн).
В последние часы кошелек отправлял транзакции каждую минуту со сборами уже меньше $1. Вполне возможно, что это все же был не умысел, а просто оплошность, так называемая «ошибка жирного пальца» («fat finger error»).
Другие версии не исключают того, что кошелек связан с неким децентрализованным приложением, однако в описании транзакции нет никаких зацепок на этот счет. До недавнего времени активно пополнялся благодаря регулярным транзакциям.
Нет очевидных выводов и в отношении адреса-получателя этих 0,55 ETH. Теперь он пуст, а средства переведены на другие кошельки, причем это происходит автоматически всякий раз. В издании считают, что его обладателем не обязательно выступает биржа Bithumb, фигурирующая в описании. Это может быть и хакерский адрес, маскирующийся под криптовалютную платформу, либо какой-то бот, который моментально переводит средства на эту площадку.
В TrustNodes не исключают, что это может также быть связано с текущим расследованием китайских властей в отношении клиентов неназванного OTC-маркетмейкера, которого уличили в нарушении закона.
По данным ETH Gas Station, средний размер комиссии за транзакцию в настоящее время не превышает $0,2.
Напомним, в прошлом году Spark Pool заморозил таинственный платеж c комиссией в 2100 ETH (на тот момент это был эквивалент в $300 000). После определения отправителя южнокорейской блокчейн-фирмы, пул согласился вернуть половину полученной комиссии.
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