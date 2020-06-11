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Депозитные ставки для физлиц 11.06.20
18:14 11.06.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 11 июня 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|R3 мес.
|10.47
|0.93
|0.31
|6 мес.
|10.63
|1.10
|0.51
|9 мес.
|10.84
|1.22
|0.50
|12 мес.
|10.92
|1.42
|0.71
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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