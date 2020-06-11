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Открытый интерес по биткоин-опционам превысил $1,5 млрд
17:35 11.06.2020 |
Число открытых позиций (открытый интерес, OI) по биткоин-опционам преодолело отметку в $1,5 млрд.
На графике ниже видно, что в июне OI обновил исторический максимум во многом благодаря росту активности на регулируемой бирже CME:
По информации The Block, за прошлый месяц открытый интерес на CME вырос на $150 млн.
В этом сегменте рынка по-прежнему лидирует биржа Deribit. На нее приходится 77% агрегированного OI.
По сравнению с апрелем в мае общий объем торгов BTC-опционов вырос более чем на 100%.
В отличие от опционов, на рынке фьючерсов ситуация пока более-менее стабильна. Согласно последнему отчету CFTC, открытый интерес на CME составляет 8824 контракта (26 мая этот показатель был на отметке 8722).
Как и прежде, крупные игроки удерживают преимущественно короткие позиции, а мелкие участники рынка сидят в лонгах.
Напомним, в конце мая OI на бирже Deribit впервые в истории достиг $1 млрд.
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