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Средняя цена автогаза на АЗС 11 июня близится к 11 грн/л
13:03 11.06.2020 |
Розничные сети 11 июня повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-35 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Сеть АЗК WOG подняла цену в среднем на 19 коп./л, до 11,71 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 11,68 грн/л (+20 коп./л).
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 9-13 коп./л, до 9,95-9,99 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Киевской области, где группа увеличила цены сразу на 65 коп./л - с 9,65 до 10,30 грн/л и в Полтавской (+ 60 коп.л) - до 10,55 грн/л.
«Авантаж» повысила цены на 20 коп./л, до 10,55 грн/л.
Сети AMIC, Shell , SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Параллель» и UPG и другие подняли цены на 5-35 коп./л (см. табл.).
Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 10 коп./л, до 10,88 грн/л.
Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю (29 мая-5 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 коп./л (на 3,4%), до 10,56 грн. Всего с начала мая по 10 июня средняя розничная цена газа выросла на 32% или на 2,36 грн/л.
По состоянию на 11 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 18 210 грн/т или 10 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 10 на 11 июня, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,45
|
0,00
|
WOG
|
11,71
|
0,19
|
Авиас
|
10,03
|
0,09
|
Укрнафта
|
10,11
|
0,13
|
AMIC
|
10,81
|
0,10
|
Shell
|
11,02
|
0,13
|
SOCAR
|
11,32
|
0,06
|
БРСМ-Нафта
|
11,09
|
0,05
|
Glusco
|
10,85
|
0,00
|
Автотранс
|
11,43
|
0,10
|
KLO
|
11,44
|
0,00
|
UPG
|
10,70
|
0,00
|
Параллель
|
11,63
|
0,22
|
BVS
|
10,99
|
0,30
|
Chipo
|
10,68
|
0,12
|
Род-Ник
|
10,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,55
|
0,20
|
SUN OIL
|
11,03
|
0,33
|
Mango
|
10,51
|
0,00
|
Motto
|
10,75
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
10,88
|
0,10
|
|
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