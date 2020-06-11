Средняя цена автогаза на АЗС 11 июня близится к 11 грн/л

Розничные сети 11 июня повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-35 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Сеть АЗК WOG подняла цену в среднем на 19 коп./л, до 11,71 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 11,68 грн/л (+20 коп./л).

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 9-13 коп./л, до 9,95-9,99 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Киевской области, где группа увеличила цены сразу на 65 коп./л - с 9,65 до 10,30 грн/л и в Полтавской (+ 60 коп.л) - до 10,55 грн/л.

«Авантаж» повысила цены на 20 коп./л, до 10,55 грн/л.

Сети AMIC, Shell , SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Параллель» и UPG и другие подняли цены на 5-35 коп./л (см. табл.).

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 10 коп./л, до 10,88 грн/л.

Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю (29 мая-5 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 коп./л (на 3,4%), до 10,56 грн. Всего с начала мая по 10 июня средняя розничная цена газа выросла на 32% или на 2,36 грн/л.

По состоянию на 11 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 18 210 грн/т или 10 грн/л.



