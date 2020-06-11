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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 11.06.2020

11:05 11.06.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 11 июня 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Укргазбанк 26,5400 Укргазбанк 26,6400
Приватбанк 26,5000 OTP Bank 26,6500
Коминвестбанк 26,5000 Форвард банк 26,6500
Глобус 26,5000 Креди Агриколь 26,6900
Банк инвестиций и сбережений 26,5000 Банк Сич 26,7000
Банк Сич 26,5000 Банк инвестиций и сбережений 26,7000
Укрэксимбанк 26,4500 Глобус 26,7000
Окси банк 26,4500 Окси банк 26,7200
Креди Агриколь 26,4500 Укрэксимбанк 26,7200
OTP Bank 26,4500 Приватбанк 26,7380
Ощадбанк 26,4200 Коминвестбанк 26,8000
Форвард банк 26,4000 Ощадбанк 26,8000
ТАСкомбанк 26,4000 ТАСкомбанк 26,8000
Альфа-банк 26,3500 Альфа-банк 27,1000
Украинский Капитал 26,0000 Украинский Капитал 27,2000
Проминвестбанк 26,0000 Проминвестбанк 27,5000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Банк инвестиций и сбережений 30,0000 OTP Bank 30,2500
Укргазбанк 29,9000 Креди Агриколь 30,2500
OTP Bank 29,9000 Укргазбанк 30,2900
Форвард банк 29,8500 Банк Сич 30,3000
Укрэксимбанк 29,8500 Банк инвестиций и сбережений 30,3000
Глобус 29,8000 Коминвестбанк 30,3000
ТАСкомбанк 29,7900 Окси банк 30,3000
Приватбанк 29,7500 Форвард банк 30,3000
Креди Агриколь 29,7500 Глобус 30,3500
Альфа-банк 29,7500 Ощадбанк 30,3500
Окси банк 29,7400 Укрэксимбанк 30,3500
Банк Сич 29,7000 Приватбанк 30,3951
Коминвестбанк 29,5000 ТАСкомбанк 30,6500
Проминвестбанк 29,4000 Альфа-банк 30,9000
Ощадбанк 29,0000 Украинский Капитал 31,0000
Украинский Капитал 28,5000 Проминвестбанк 31,5000


 

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