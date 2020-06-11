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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 11.06.2020
11:05 11.06.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 11 июня 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|26,5400
|Укргазбанк
|26,6400
|Приватбанк
|26,5000
|OTP Bank
|26,6500
|Коминвестбанк
|26,5000
|Форвард банк
|26,6500
|Глобус
|26,5000
|Креди Агриколь
|26,6900
|Банк инвестиций и сбережений
|26,5000
|Банк Сич
|26,7000
|Банк Сич
|26,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,7000
|Укрэксимбанк
|26,4500
|Глобус
|26,7000
|Окси банк
|26,4500
|Окси банк
|26,7200
|Креди Агриколь
|26,4500
|Укрэксимбанк
|26,7200
|OTP Bank
|26,4500
|Приватбанк
|26,7380
|Ощадбанк
|26,4200
|Коминвестбанк
|26,8000
|Форвард банк
|26,4000
|Ощадбанк
|26,8000
|ТАСкомбанк
|26,4000
|ТАСкомбанк
|26,8000
|Альфа-банк
|26,3500
|Альфа-банк
|27,1000
|Украинский Капитал
|26,0000
|Украинский Капитал
|27,2000
|Проминвестбанк
|26,0000
|Проминвестбанк
|27,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|30,0000
|OTP Bank
|30,2500
|Укргазбанк
|29,9000
|Креди Агриколь
|30,2500
|OTP Bank
|29,9000
|Укргазбанк
|30,2900
|Форвард банк
|29,8500
|Банк Сич
|30,3000
|Укрэксимбанк
|29,8500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,3000
|Глобус
|29,8000
|Коминвестбанк
|30,3000
|ТАСкомбанк
|29,7900
|Окси банк
|30,3000
|Приватбанк
|29,7500
|Форвард банк
|30,3000
|Креди Агриколь
|29,7500
|Глобус
|30,3500
|Альфа-банк
|29,7500
|Ощадбанк
|30,3500
|Окси банк
|29,7400
|Укрэксимбанк
|30,3500
|Банк Сич
|29,7000
|Приватбанк
|30,3951
|Коминвестбанк
|29,5000
|ТАСкомбанк
|30,6500
|Проминвестбанк
|29,4000
|Альфа-банк
|30,9000
|Ощадбанк
|29,0000
|Украинский Капитал
|31,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|31,5000
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