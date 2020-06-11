Финансовые новости
- |
- 11.06.20
- |
- 18:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.06.20
10:49 11.06.2020 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|08.05
|7.9750
|6.4600
|12.05
|6.9438
|6.4248
|13.05
|7.4467
|6.2211
|14.05
|7.3867
|6.0519
|15.05
|7.8571
|6.1591
|18.05
|8.8500
|5,8789
|19.05
|6.6357
|6.0708
|20.05
|6.8773
|6.4168
|21.05
|6.5058
|6.4450
|22.05
|6.8227
|25.05
|6.6542
|6.7814
|26.05
|6.6036
|6.3076
|27.05
|6.4750
|6.2470
|28.05
|6.4346
|6.0836
|29.05
|6.4505
|01.06
|6.5200
|5.9397
|02.06
|6.5393
|5.8529
|03.06
|6.4917
|5.8993
|04.06
|7.7722
|5.8751
|05.06
|6.6250
|6.5789
|09.06
|8.2571
|6.3770
|10.06
|7.4917
|6.0433
Данные НБУ.Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Конкуренты боевиков: Почему Грызлов объявил о срыве Минских договоренностей Украиной
|Ничтожное дело: Как Венедиктова и ГБР делают Порошенко приговором Зеленскому
|Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия
|Казначеи заметили изменение торговой политики НБУ на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Открытый интерес по биткоин-опционам превысил $1,5 млрд
|Goldman Sachs заработала более $1 млрд на падающем рынке
|НБУ понизил учетную ставку с 8% до 6%
|Иена дорожает к доллару 11 июня на отказе инвесторов от риска
|Средняя цена автогаза на АЗС 11 июня близится к 11 грн/л
|Справочный курс гривны 11 июня вырос на 4,85 коп до 26,5939 грн/$1
|Биржи АТР 11 июня закрылись падением в пределах 3% на новостях из США
Это интересно
|Visionox представила первое в мире решение для создания смартфонов с подэкранными камерами
|Уникальная функция Android 10 пришла на ПК. В Google Chrome заработали «Автоматические субтитры»
|Samsung будет использовать в гибких смартфонах ультратонкое стекло Corning
|Производители «умных» холодильников могут прекратить их поддержку всего через пару лет
|Гигантские «ноздри» 4 серии не появятся на других BMW
|В США склоняются к тому, чтобы разделить рекламный бизнес Google
|Криштиану Роналду первым из футболистов стал миллиардером