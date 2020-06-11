Исследование: шесть кошельков хранят 80% стейблкоинов

Минимум 80% общего предложения пяти крупных стейблкоинов хранится менее чем на шести кошельках в каждой отдельной сети. К такому выводу пришла аналитическая компания CoinMetrics.

Специалисты провели масштабный анализ стейблкоинов и обнаружили, что наибольшие проблемы с централизацией наблюдаются у пяти токенов:

* Gemini Dollar (GUSD);

* Binance USD (BUSD);

* Huobi Dollar (HUSD);

* Tether на блокчейне Tron (USDT);

* USDK (совместный проект OKLink и Prime Trust).

USDT на блокчейне Ethereum, который является крупнейшим стейблкоином по рыночной капитализации, показал лучший результат. 80% всех токенов USDT приходятся на 1600 кошельков. Следом идут USDС от Circle, TUSD от TrustToken и USDT от Omni с показателями выше 15%.

Среди стейблкоинов с наибольшим распределением транзакций между кошельками лидирует PAX. Более 80% активности в сети приходится на 50% адресов. У USDT на блокчейне Ethereum этот показатель составляет порядка 12%.

Столь высокая децентрализация в сети PAX заставила аналитиков изучить ситуацию более детально. Они обнаружили, что около 40% активности стейблкоина приходится на криптовалютную пирамиду MMM BSC.

Также аналитики изучили USDT на блокчейне Tron и обнаружили, что самые активные кошельки связаны с дивидендными выплатами. В определенные дни на них приходится более 90% активности сети.

Минимум 20% объема транзакций в сети восьми стейблкоинов оцениваются менее чем в $100. По мнению аналитиков, это говорит о массовом принятии стабильных криптовалют в роли платежного средства.

На переводы стоимостью выше $100 000 приходится менее 4% транзакций в сети восьми стейблкоинов, кроме HUSD и BUSD. У них этот показатель составляет 35% и 17% соответственно.



