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Золото дорожает 11 июня на уходе инвесторов от риска после прогнозов ФРС
09:07 11.06.2020 |
Цены на золото в четверг утром растут после мрачных прогнозов со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,97%, или на 16,65 доллара - до 1737,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,46% - до 18,055 доллара за унцию.
В среду ФРС представила прогноз, согласно которому экономика США сократится на 6,5% в 2020 году, а безработица будет на уровне 9,3% на конец года. Кроме того, регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Федрезерв также отметил необходимость держать процентную ставку около нуля как минимум до 2022 года.
На этом фоне значительно вырос спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
"Обязательства ФРС оставить в силе их цели и ставки до 2022 года весьма позитивно сказываются на рынке золота", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).
Продолжающийся рост числа зараженных коронавирусом в мире также снижает у инвесторов аппетит к риску. Общее количество случаев заболевания в США превысило 2 миллиона. В мире же число зараженных тем временем уже более 7 миллионов.
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