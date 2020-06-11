Доллар коррекционно дорожает 11 июня после снижения на фоне мрачных прогнозов ФРС США

Курс доллара в четверг утром коррекционно растет по отношению к другим основным мировым валютам после снижения на фоне мрачных экономических прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 EET курс доллара к иене рос до 107,19 иены со 107,09 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару опускался до 1,1336 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1369 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,49%, до 96,43 пункта.

В среду ФРС ухудшила прогноз по динамике ВВП США в 2020 году до падения на 6,5% с роста на 2%, а по безработице — до 9,3% с 3,5%. При этом регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

"ФРС по-прежнему полностью привержена своей сверхлегкой монетарной политике. Это должно оказать поддержку рисковым активам, и… мы по-прежнему считаем, что доллар США начинает циклический спад", — считает валютный стратег National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril), которого цитирует агентство Рейтер.

Позднее в четверг рынки ожидают макроэкономическую статистику из США. Аналитики ожидают снижения числа заявок по безработице в стране до 1,55 миллиона с 1,88 миллиона.