Отчет: ончейн-активность биткоина выросла в мае на 21%

Среднедневная стоимость, переданная через блокчейн биткоина, выросла в мае с $1,75 млрд до $2,25 млрд. У Ethereum соответствующий показатель вырос с $1,49 млрд до $1,66 млрд. Об этом говорится в отчете The Block.

На графике ниже видно, что показатель ежедневно перемещаемой стоимости почти достиг отметок июля 2019 года, когда биткоин подбирался к $13 000. Прирост по сравнению с апрелем 2020 года составил 20,7%.

Исследователи издания убеждены, что показатель ежедневно перемещаемой ончейн-стоимости отражает экономическую активность.

Если убрать из расчета токены стандарта ERC-20 и сравнить исключительно нативные монеты (BTC и ETH), окажется, что у биткоина ончейн-активность в 5,4 раза выше, чем у второй по капитализации криптовалюты:

Доходы биткоин-майнеров

Состоявшийся в мае третий в истории биткоина халвинг уменьшил вдвое награду за добытый майнерами блок. Тем не менее выручка BTC-валидаторов в мае сократилась лишь на 11%, составив $366,4 млн.

Доля транзакционных комиссий в структуре доходов майнеров в мае достигла 8,3%. В апреле этот показатель составлял всего лишь 1,5%. Это самый резкий скачок показателя с января 2018 года.

Также на графике видно что в начале 2017 года доля транзакционных комиссий в структуре доходов майнеров стремительно росла. Показатель превышал 20% на рубеже 2017-2018, когда биткоин был близок к отметке $20 000.

На фоне последующего медвежьего рынка доля комиссий в доходах майнеров резко упала. Существенные скачки показателя произошли на фоне роста цены BTC весной-летом прошлого года и в мае 2020.



